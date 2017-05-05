За 3 роки у Польщі осквернили 15 українських пам’ятників, в Україні — 4 польських – УІНП

П'ятниця, 05 травня 2017, 09:28

інфографіка

За три роки у Польщі було зруйновано або осквернено 15 українських пам’ятників, в Україні — 4 польських, при цьому усі відновлено коштом української сторони, у той час як у Польщі – жоден.

Про це повідомляє Інститут національної пам’яті, який представив інфографіку руйнувань та пошкоджень пам'ятників, створену спільно зі студією Remarker.

"Надмогильний пам’ятник воякам УПА у Грушовичах зазнавав нападів 5 разів: тричі він був помальований, згодом пошкоджений, а останнього разу – зруйнований. Щоразу меморіальний знак відновлювали зусиллями української громади", - розповів начальник відділу обліку та збереження місць пам’яті Українського інституту національної пам’яті Павло Подобєд.

Він зазначив, що усього з 15 українських пам’ятників у Польщі 3 було знищено, 5 пошкоджено й 7 помальовано. При цьому польська сторона не відновлює пам’ятні знаки українців, що зазнали нападів.

"Ці акти вандалізму залишаються без розгляду польськими правоохоронними органами", — додав Павло Подобєд.

У зв’язку з відсутністю належної реакції польської влади на системне нищення українських місць пам’яті у Польщі Український інститут національної пам’яті призупинить процес легалізації польських меморіальних об’єктів на території України.

Таких польських місць пам’яті в Україні щонайменше 105, зазначають у Інституті національної пам’яті.