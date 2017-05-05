За 3 года в Польше осквернили 15 украинских памятников, а в Украине 4 польских – УИНП

Пятница, 05 мая 2017, 09:28

инфографика

За три года в Польше были разрушены или осквернены 15 украинских памятников, в Украине – 4 польских, при этом все восстановлены за счет украинской стороны, в то время как в Польше – ни одного.

Об этом сообщает Институт национальной памяти, который представил инфографику разрушений и повреждений памятников, созданную совместно со студией Remarker.

"Надгробный памятник воинам УПА в Грушовичах подвергался нападениям пять раз: трижды он был разрисован, впоследствии поврежден, а в последний раз – разрушен. Каждый мемориальный знак восстанавливали усилиями украинской общины", – рассказал начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед.

Он отметил, что всего из 15 украинских памятников в Польше три были уничтожены, пять – повреждены и 7 – разрисованы. При этом польская сторона не восстанавливает памятные знаки украинцев, подвергшихся нападениям.

"Эти акты вандализма остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами", — добавил Павел Подобед.

В связи с отсутствием должной реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше Украинский институт национальной памяти приостановит процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины.

Таких польских мест памяти в Украине по меньшей мере 105, отмечают в Институте национальной памяти.