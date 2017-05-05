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Німеччина застерігає Кремль від втручання у майбутні вибори

П'ятниця, 05 травня 2017, 11:18
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Керівник розвідки Німеччини Ганс-Георг Маассен застеріг Кремль від прийняття політичного рішення щодо можливого втручання у німецькі вибори шляхом хакерських атак.  

Про це повідомляє Euobserver.

Застереження прозвучало з огляду на присутність доказів про масове викрадення інформації російським ГРУ під час хакерського нападу на Бундестаг 2015 року. Напад, зі слів Маассена, було здійснено за політичним рішенням Кремля.

"Ми визнаємо, що ця кампанія була керована Росією. Наш супротивник намагається генерувати інформацію, яка може бути використана для дезінформації або впливу на операції", - зазначив Маассен.

Виступаючи на конференції у Потсдамі, Маассен відзначив, що під час хакерських атак 2015 було викрадено великий масив даних, які стосуються німецьких депутатів. Такий сецнарій може бути повторено на парламентських виборах, які відбудуться у Німеччині у вересні.

"Ми очікуємо на подальші атаки та уважно стежимо за загрозами", - застеріг Маассен.

Керівник німецької розвідки також звинуватив Росію у відкритій кампанії дезінформації, спрямованій проти німецьких виборців.

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