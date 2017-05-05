Єврокомісія вимагає негайно скасувати е-декларування для ГО

Єврокомісія розраховує, що українська влада скасує одне з положень антикорупційного законодавства, яке зобов'язує представників громадських організацій та їхніх підрядників декларувати власні статки.
Про це у прес-службі Єврокомісії повідомили Deutsche Welle.
Зазначається, що Брюссель уже порушував у контактах з Києвом це питання і продовжує це робити.
Єврокомісія закликала "невідкладно" переглянути законодавчу норму про декларування доходів представниками неурядових організацій.
"Від будь-якого заходу, який ставатиме на заваді суттєвій ролі громадянського суспільства, слід утриматися", - йдеться у коментарі Єврокомісії.
У Єврокомісії наголосили, що саме громадські організації мали першорядне значення в боротьбі з корупцією в Україні, тоді як е-декларації для них стали "кроком назад".
Раніше у п'ятницю було оприлюднено лист за підписом 20 євродепутатів з неформальної групи "Друзі України", в якому йдеться зокрема про ці поправки до закону про е-декларування. Євродепутати закликали українську владу скасувати електронне декларування для громадських активістів, які займаються протидією корупції.