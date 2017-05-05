Єврокомісія вимагає негайно скасувати е-декларування для ГО

П'ятниця, 05 травня 2017, 19:54

Єврокомісія розраховує, що українська влада скасує одне з положень антикорупційного законодавства, яке зобов'язує представників громадських організацій та їхніх підрядників декларувати власні статки.

Про це у прес-службі Єврокомісії повідомили Deutsche Welle.

Зазначається, що Брюссель уже порушував у контактах з Києвом це питання і продовжує це робити.

Єврокомісія закликала "невідкладно" переглянути законодавчу норму про декларування доходів представниками неурядових організацій.

"Від будь-якого заходу, який ставатиме на заваді суттєвій ролі громадянського суспільства, слід утриматися", - йдеться у коментарі Єврокомісії.

У Єврокомісії наголосили, що саме громадські організації мали першорядне значення в боротьбі з корупцією в Україні, тоді як е-декларації для них стали "кроком назад".

Раніше у п'ятницю було оприлюднено лист за підписом 20 євродепутатів з неформальної групи "Друзі України", в якому йдеться зокрема про ці поправки до закону про е-декларування. Євродепутати закликали українську владу скасувати електронне декларування для громадських активістів, які займаються протидією корупції.