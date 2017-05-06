Влада Франції рекомендує ЗМІ не висвітлювати зміст викрадених листів штабу Макрона

Субота, 06 травня 2017, 10:40

Національна рада Франції з контролю за президентською кампанією закликала ЗМІ не висвітлювати зміст документів штабу кандидата у президенти Еммануеля Макрона, які виявилися злиті у мережу внаслідок хакерської атаки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради.

"Рада звертається до ЗМІ, зокрема вебсайтів, з проханням не повідомляти про зміст цих даних і нагадує, що поширення неправдивої інформації підпадає під дію закону, зокрема, кримінального права" - йдеться у повідомленні.

Також Рада у суботу збереться на позачергове засідання у зв’язку з витоком листування.

Як відомо у суботу у Франції день тиші перед другим туром президентських виборів.

У п’ятницю пізно ввечері команда Еммануеля Макрона повідомла, що стала жертвою масованої хакерської атаки за декілька годин до офіційного завершення кампанії. Результатом атаки стали злиті в мережу десятки тисяч листів і документів штабу Макрона, при цьому оригінальні документи змішані з фейками.