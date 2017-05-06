У Ганновері знайшли 5 бомб часів Другої світової, евакуюють 50 тисяч людей

У німецькому Ганновері у неділю евакуюють близько 50 тисяч людей для того щоб знешкодити п’ять бомб часів Другої світової війни.
Про це повідомляє ВВС.
Операція з евакуації стосуватиметься десятої частину населення міста і стане другою найбільшою в Німеччині.
Крім житлових будинків будуть евакуйовані сім будинків престарілих, лікарня і шинний завод Continental.
Евакуація розпочнеться о 9 ранку. Для евакуйованих жителів організовують безкоштовне харчування та культурну програму. Імовірно, люди зможуть повернутися в свої будинки до вечора.
Операція зі знешкодження також може спричинити порушення у роботі залізничного транспорту.
Найбільша евакуація, пов'язана з бомбами часів війни, була проведена у минулому році в Аугсбурзі. Тоді близько 54 тис. людей були евакуйовані після того, як в ході будівельних робіт була виявлена бомба вагою 3,8 тонни.