На заморських територіях Франції почалося голосування на виборах президента

Субота, 06 травня 2017, 13:47

На заморських територіях Франції - островах Сен П'єр і Мікелон вже розпочалося голосування в рамках другого туру туру президентських виборів у Франції.

Про це повідомляє Le Figaro.

Голосування на цих територіях відбувається раніше через велику різницю часових поясів.

Повідомляється, що майже 5000 осіб зареєстровані в списку виборців.

У суботу голосування проходить у половині заморських територій Франції. Пізніше до Сен П’єр та Мікелон дулучаться виборці Гваделупи, Мартініки, Французької Гвіани і Французької Полінезії.

На більшій частині Франції виборчі дільниці відкриються зранку у неділю.

Як відомо, у другому турі за посаду президента Франції змагатимуться незалежний кандидат Еммануель Макрон та представниця ультраправих Марін Ле Пен.