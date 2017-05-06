На заморських територіях Франції почалося голосування на виборах президента

На заморських територіях Франції - островах Сен П'єр і Мікелон вже розпочалося голосування в рамках другого туру туру президентських виборів у Франції.
Про це повідомляє Le Figaro.
Голосування на цих територіях відбувається раніше через велику різницю часових поясів.
Повідомляється, що майже 5000 осіб зареєстровані в списку виборців.
У суботу голосування проходить у половині заморських територій Франції. Пізніше до Сен П’єр та Мікелон дулучаться виборці Гваделупи, Мартініки, Французької Гвіани і Французької Полінезії.
На більшій частині Франції виборчі дільниці відкриються зранку у неділю.
Як відомо, у другому турі за посаду президента Франції змагатимуться незалежний кандидат Еммануель Макрон та представниця ультраправих Марін Ле Пен.