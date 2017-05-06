За перший місяць безвізу у в’їзді до ЄС відмовили лише 26 грузинам

Субота, 06 травня 2017, 14:31

За місяць після запровадження безвізового режиму між ЄС і Грузією у в’їзді до Європейського союзу відмовили лише 26 грузинам.

Відповідні дані повідомила голова парламентсього комітету з євроінтеграції Тамар Хулордава, повідомляє видання Agenda.ge.

За її словами, з 28 березня по 27 квітня безвізовими поїздками до ЄС скористалися 11 700 громадян Грузії, і лише 26 особам було відмовлено у в’їзді.

Як зазначила депутат, спочатку були побоювання про те, що відмовлятимуть у в’їзді багатьом громадянам.

"З великим задоволенням я дізналася, що у в’їзді відмовляли через об’єктивні обставини", - сказала Хулордава.

Так, відмовляли лише тим, хто не мав біометричного паспорта або ж не міг обґрунтувати мету свого візиту.

За словами депутата, статистика першого місяця "дуже хороша", однак є необхідність подальшого інформування громадян про правила безвізу.

Як відомо, за безвізового режиму прикордонник має право запитувати у подорожуючих про мету візиту та може відмовити у в’їзді за відсутності підтверджуючих документів; так само прикордонник може відмовляти у в’їзді і за наявності візи.

До початку дії безвізу в Грузії був вкрай високий рівень відмов у шенгенських візах – більше 12% за 2016 рік.