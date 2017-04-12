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Перша статистика безвізу в Грузії: за півтора тижні до ЄС не пустили трьох грузинів

Середа, 12 квітня 2017, 13:49
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Міністерство внутрішніх справ Грузії оприлюднило дані про перетин шенгенського кордону громадянами своєї держави.

Про це повідомляє видання Allnews.ge.

За даними грузинської влади, протягом 11 днів роботи безвізу – з 28 березня по 7 квітня – до ЄС попрямували близько 7000 громадян Грузії.

Трьом з них було відмовлено у в’їзді. У одного не виявилося біометричного паспорту, один не надав прикордонникам підтвердження бронювання готелю, один – не мав документів на підтвердження мети візиту.

Як відомо, за безвізового режиму прикордонник має право запитувати у подорожуючих про мету візиту та може відмовити у в’їзді за відсутності підтверджуючих документів; так само прикордонник може відмовляти у в’їзді і за наявності візи.

До початку дії безвізу в Грузії був вкрай високий рівень відмов у шенгенських візах – більше 12% за 2016 рік. 

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