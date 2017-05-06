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За первый месяц безвиза во въезде в ЕС отказали лишь 26 грузинам

Суббота, 06 мая 2017, 14:31
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За месяц после введения безвизового режима между ЕС и Грузией во въезде в Европейский союз отказали лишь 26 грузинам.

Соответствующие данные сообщила председатель парламентсього комитета по евроинтеграции Тамар Хулордава, сообщает издание Agenda.ge.

По ее словам, с 28 марта по 27 апреля безвизовыми поездками в ЕС воспользовались 11 700 граждан Грузии, и только 26 лицам было отказано во въезде.

Как отметила депутат, сначала были опасения о том, что будут отказывать во въезде многим гражданам.

"С большим удовольствием я узнала, что во въезде отказывали из-за объективных обстоятельств", - сказала Хулордава.

Так, отказывали лишь тем, кто не имел биометрического паспорта или же не мог обосновать цель своего визита.

По словам депутата, статистика первого месяца "очень хорошая", однако есть необходимость дальнейшего информирования граждан о правилах безвиза.

Как известно, при безвизовом режиме пограничник имеет право спрашивать у путешественников о цели визита и может отказать во въезде при отсутствии подтверждающих документов; так же пограничник может отказать во въезде и при наличии визы.

До начала действия безвиза в Грузии был крайне высокий уровень отказов в шенгенских визах – более 12% за 2016 год.

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