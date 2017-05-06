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Майже 450 турецьких держслужбовців попросили про притулок у Німеччині

Субота, 06 травня 2017, 18:02
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Близько 450 турецьких дипломатів, військових офіцерів, суддів та інших держслужбовців попросили про притулок у Німеччині.

Про це повідомляє Hurriyet daily news.

У це число входять як самі держслужбовці, так і члени їхніх родин.

У Туреччині їх звинувачують у зв’язках з опозиційним проповідником Фетхуллахом Гюленом якого підозрюють в організації спроби перевороту у липні минулого року.

Деякі військові з тих, хто попросив притулок в Німеччині, раніше були розміщені на території Бельгії у складі сил НАТО. Крім того, надійшло клопотання про колишнього військового аташе, який працював у турецькому посольстві в одній з африканських країн.

Загалом же про притулок у Німеччині попросили понад 7 тисяч турецьких громадян.

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