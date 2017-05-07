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Німеччина пропонує стягувати плату з Британії за доступ до ринку ЄС - ЗМІ

Неділя, 07 травня 2017, 10:09
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Німецькі чиновники запропонували надати Великій Британії доступ до єдиного ринку Європейського Союзу в обмін на певну оплату.

Така пропозиція міститья у доповіді Міністерства фінансів Німеччин, повідомляє Reuters.

У 35-сторінковій доповіді щодо потенційних витрат Німеччини після Brexit йдеться про те, що британський вихід з ЄС загрожує "серйозними економічними наслідками, які матимуть вплив, зокрема, на реальний сектор економіки".

Чиновники Мінекономіки підрахували, що Берліну доведеться платити додатково 4,5 млрд євро на рік до скарбниці ЄС після Brexit. Щоб знизити витрати, вони просувають ідею стягувати плату з Британії за доступу до єдиного ринку.

"Такі майбутні фінансові кошти повинні використовуватися для пом'якшення фінансових наслідків виходу Британії з ЄС (скорочення витрат ЄС або збільшення платежів для інших держав-членів)", - сказав один із чиновників міністерства.

У доповіді також зазначається, що вихід Британії з ЄС призведе до додаткового тиску на німецькі податкові і митні органи через нові податкові зобов'язання для продуктів і послуг від британських компаній.

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