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Германия предлагает взимать плату с Британии за доступ к рынку ЕС - СМИ

Воскресенье, 07 мая 2017, 10:09
Версия для печати Комментарии

Немецкие чиновники предложили предоставить Великобритании доступ к единому рынку Европейского Союза в обмен на определенную плату.

Такое предложение содержится в докладе Министерства финансов Германии, сообщает Reuters.

В 35-страничном докладе относительно потенциальных затрат Германии после Brexit говорится о том, что британский выход из ЕС грозит "серьезными экономическими последствиями, которые будут иметь влияние, в частности, на реальный сектор экономики".

Чиновники Минэкономики подсчитали, что Берлину придется платить дополнительно 4,5 млрд евро в год в казну ЕС после Brexit. Чтобы снизить затраты, они продвигают идею взимать плату с Британии за доступ к единому рынку.

"Такие будущие финансовые средства должны использоваться для смягчения финансовых последствий выхода Британии из ЕС (сокращение расходов ЕС или увеличении платежей для других государств-членов)", - сказал один из чиновников министерства.

В докладе также отмечается, что выход Британии из ЕС приведет к дополнительному давлению на немецкие налоговые и таможенные органы из-за новых налоговых обязательства для продуктов и услуг от британских компаний.

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