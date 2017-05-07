Германия предлагает взимать плату с Британии за доступ к рынку ЕС - СМИ

Немецкие чиновники предложили предоставить Великобритании доступ к единому рынку Европейского Союза в обмен на определенную плату.
Такое предложение содержится в докладе Министерства финансов Германии, сообщает Reuters.
В 35-страничном докладе относительно потенциальных затрат Германии после Brexit говорится о том, что британский выход из ЕС грозит "серьезными экономическими последствиями, которые будут иметь влияние, в частности, на реальный сектор экономики".
Чиновники Минэкономики подсчитали, что Берлину придется платить дополнительно 4,5 млрд евро в год в казну ЕС после Brexit. Чтобы снизить затраты, они продвигают идею взимать плату с Британии за доступ к единому рынку.
"Такие будущие финансовые средства должны использоваться для смягчения финансовых последствий выхода Британии из ЕС (сокращение расходов ЕС или увеличении платежей для других государств-членов)", - сказал один из чиновников министерства.
В докладе также отмечается, что выход Британии из ЕС приведет к дополнительному давлению на немецкие налоговые и таможенные органы из-за новых налоговых обязательства для продуктов и услуг от британских компаний.