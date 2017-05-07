Активістки Femen влаштували акцію біля дільниці, де голосувала Ле Пен

Активістки руху Femen провели акцію проти кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен.
Фотографії акції опублікувала в Twitter одна з активісток руху Інна Шевченко.
На фотографіях видно, як п'ять напівроздягнених дівчат розгорнули величезний плакат на будівельному риштуванні навколо церкви в місті Енен-Бомон, де голосувала Ле Пен.
#Presidentielle2017 : les Femen s'invitent chez Marine Le Pen https://t.co/csMed9ZA2p pic.twitter.com/aHWMX4rGjN— L'Obs (@lobs) 7 травня 2017 р.
На величезному червоному плакаті написано: "Марін у влади, Маріанна у розпачі". Маріанна - це символ Франції, уособлення національного девізу "Свобода, Рівність, Братерство".
За повідомленнями французьких ЗМІ, учасниці акції були затримані поліцією.
Нагадаємо, активістки Femen влаштували акцію проти Ле Пен і під час першого туру голосування. Вони намагалися потрапити на територію дільниці якраз перед приїздом кандидатки ультраправих.