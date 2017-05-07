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Активістки Femen влаштували акцію біля дільниці, де голосувала Ле Пен

Неділя, 07 травня 2017, 12:27
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Активістки руху Femen провели акцію проти кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен.

Фотографії акції опублікувала в Twitter одна з активісток руху Інна Шевченко.

На фотографіях видно, як п'ять напівроздягнених дівчат розгорнули величезний плакат на будівельному риштуванні навколо церкви в місті Енен-Бомон, де голосувала Ле Пен.

На величезному червоному плакаті написано: "Марін у влади, Маріанна у розпачі". Маріанна - це символ Франції, уособлення національного девізу "Свобода, Рівність, Братерство".

За повідомленнями французьких ЗМІ, учасниці акції були затримані поліцією.

Нагадаємо, активістки Femen влаштували акцію проти Ле Пен і під час першого туру голосування. Вони намагалися потрапити на територію дільниці якраз перед приїздом кандидатки ультраправих.

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