Президент Молдови поїхав святкувати 9 травня до Путіна

Вівторок, 09 травня 2017, 12:29

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Президент Молдови Ігор Додон святкує 9 травня в Москві, куди його запросив президент Росії Володимир Путін. На трибуні під час параду до Дня Перемоги Додона помітили поруч із главою Кремля.

Про це повідомляє NewsMaker.

Видання відзначає, що президент Молдови вперше за 15 років бере участь в параді Перемоги в Москві.

Під час параду Ігор Додон стояв праворуч від Володимира Путіна.

Це стало приводом для іронічних зауважень і жартів у соцмережах про те, що Додон став Путіну ближчим, ніж прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, адже Медведєв стояв трохи далі.

Раніше сайт NewsMaker повідомив, що через візит Додона до Москви у Молдові змінився графік святкувань Дня Перемоги. Зокрема, урочистий концерт, який відбувається під патронатом президента, пройшов 7 травня.