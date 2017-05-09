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Президент Молдовы поехал праздновать 9 мая к Путину

Вторник, 09 мая 2017, 12:29
Версия для печати Комментарии

Президент Молдовы Игорь Додон отмечает 9 мая в Москве, куда его пригласил президент России Владимир Путин. На трибуне во время парада ко Дню Победы Додона заметили рядом с главой Кремля.

Об этом сообщает NewsMaker.

Издание отмечает, что президент Молдовы впервые за 15 лет участвует в параде Победы в Москве.

Во время парада Игорь Додон стоял справа от Владимира Путина.

Это стало поводом для иронических замечаний и шуток в соцсетях о том, что Додон стал Путину ближе, чем премьер-министр Дмитрий Медведев, ведь Медведев стоял чуть дальше.

Ранее сайт NewsMaker сообщил, что из-за визита Додона в Москву в Молдове изменился график празднования Дня Победы. В частности, торжественный концерт, который проходит под патронатом президента, прошел 7 мая.

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