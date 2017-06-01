США посилили правила перевірок для видачі віз

Четвер, 01 червня 2017, 12:06

Державний департамент США випустив нову анкету для заявників на отримання візи, в якій можуть зробити запит про дані соціальних мереж за останні 5 років і біографічну інформацію за 15 років.

Про це повідомляє Reuters.

Нова анкета є частиною зусиль щодо посилення перевірки потенційних відвідувачів в Сполучених Штатах. Вона була схвалена 23 травня Управлінням з питань управління та бюджету, незважаючи на критику з боку низки американських чиновників і громадськості.

Відповідно до нових процедур, консульські посадові особи можуть запросити всі попередні номери паспортів, дані соціальних мережах за 5 років, адреси електронної пошти та номери телефонів, біографічну інформацію за останні 15 років, включаючи адреси, місця роботи і історію подорожей.

"Посадові особи будуть запитувати додаткову інформацію, коли вони визначать, що така інформація необхідна для підтвердження особи або проведення більш суворої перевірки національної безпеки", - заявив в офіційний представник Держдепартаменту.

Критики стверджують, що нові питання будуть надмірно обтяжливими, призведуть до тривалих затримок в обробці інформації та перешкоджатимуть притоку іноземних студентів і вчених в США.