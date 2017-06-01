Знайти
АКТУАЛЬНО

Комісар Ган: Порошенко планує зміни норми щодо е-декларування активістів

Європарламент проголосував за розширення безмитних квот для України

США посилили правила перевірок для видачі віз

Українці відсьогодні можуть їздити до Туреччини за ID-картками

У Туреччині розбився військовий вертоліт, загинули 13 осіб

У Македонії завершилась політична криза: затверджено новий уряд




США посилили правила перевірок для видачі віз

Четвер, 01 червня 2017, 12:06
Версія для друку Коментарі

Державний департамент США випустив нову анкету для заявників на отримання візи, в якій можуть зробити запит про дані соціальних мереж за останні 5 років і біографічну інформацію за 15 років.

Про це повідомляє Reuters.

Нова анкета є частиною зусиль щодо посилення перевірки потенційних відвідувачів в Сполучених Штатах. Вона була схвалена 23 травня Управлінням з питань управління та бюджету, незважаючи на критику з боку низки американських чиновників і громадськості.

Відповідно до нових процедур, консульські посадові особи можуть запросити всі попередні номери паспортів, дані соціальних мережах за 5 років, адреси електронної пошти та номери телефонів, біографічну інформацію за останні 15 років, включаючи адреси, місця роботи і історію подорожей.

"Посадові особи будуть запитувати додаткову інформацію, коли вони визначать, що така інформація необхідна для підтвердження особи або проведення більш суворої перевірки національної безпеки", - заявив в офіційний представник Держдепартаменту.

Критики стверджують, що нові питання будуть надмірно обтяжливими, призведуть до тривалих затримок в обробці інформації та перешкоджатимуть притоку іноземних студентів і вчених в США.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
15:45
Додон звинуватив свій уряд у тому, що той хоче розсварити Молдову з РФ
15:33
Комісар Ган: Порошенко планує зміни норми щодо е-декларування активістів
15:26
У труні Леха Качинського знайшли рештки тіл двох інших людей – прокуратура
15:24
Група п’яних поляків напала на будинок українських заробітчан під Гданськом
15:20
В Іспанії подав у відставку головний антикорупціонер через скандал з офшорами
14:58
Влада Рима обіцяє закрити табори ромів у столиці
14:36
Європарламент проголосував за розширення безмитних квот для України
14:35
У Сирії вбито головного пропагандиста ІДІЛ, засновника агентства Amaq
14:34
фото
Charlie Hebdo зобразив Макрона, який кусає Путіна
14:07
Британські субмарини з ядерною зброєю вразливі перед кібератаками - ЗМІ
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Інститут світової політики

Від "Євробачення" до євроінтеграції: якою побачили Україну гості фестивалю

Відвідування Києва вплинуло на оцінки європейців. Так, 54% гостей "Євробачення" вважають, що Україна стане членом ЄС уже в наступні п’ять років. А 42% гостей з країн ЄС зізналися, що тепер "набагато більше" хочуть бачити України серед членів Євросоюзу.

Анатолій Марциновський, Європейська правда

Безпека праці, боротьба з наркотиками та інше: що нового несе Україні ратифікована асоціація

Більша частина Угоди про асоціацію з ЄС працює вже майже півтора роки. Але це не означає, що "офіційний запуск" Угоди нічого не змінює... Є нові норми нашої угоди з ЄС, реалізація яких призведе до очевидних результатів. Звісно, якщо Україна їх виконає...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  