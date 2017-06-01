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США ужесточили правила проверок для выдачи виз

Четверг, 01 июня 2017, 12:06
Версия для печати Комментарии

Государственный департамент США выпустил новую анкету для заявителей на получение визы, в которой могут запросить данные социальных сетей за последние 5 лет и биографическую информацию за 15 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Новая анкета является частью усилий по усилению проверки потенциальных посетителей Соединенных Штатов. Она была одобрена 23 мая Управлением по вопросам управления и бюджета, несмотря на критику со стороны ряда американских чиновников и общественности.

В соответствии с новыми процедурами, консульские должностные лица могут запросить все предыдущие номера паспортов, данные социальных сетей за 5 лет, адреса электронной почты и номера телефонов, биографическую информацию за последние 15 лет, включая адреса, места работы и историю путешествий.

"Должностные лица будут запрашивать дополнительную информацию, если определят, что такая информация необходима для подтверждения личности или проведения более строгой проверки национальной безопасности", - заявил в официальный представитель Госдепартамента.

Критики утверждают, что новые вопросы будут чрезмерно обременительными, приведут к длительным задержкам в обработке информации и будут препятствовать притоку иностранных студентов и ученых в США.

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