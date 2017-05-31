Янукович та Азаров не зможуть скористатися безвізом з ЄC - МЗС

Середа, 31 травня 2017, 13:21

Колишній президент України Віктор Янукович та екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, які переховуються в Росії від українського правосуддя і перебувають під санкціями Євросоюзу, не зможуть скористатися безвізовими поїздками до країн ЄС.

Про це сказала речник МЗС України Мар'яна Беца, повідомляє УНІАН.

"Я думаю, що ні. Я думаю, що далі тих міст, де вони зараз перебувають, вони навряд чи ризикнуть кудись поїхати", - сказала Беца.

За її словами, якщо колишні українські високопосадовці приїдуть в Україну, щоб оформити біометричний паспорт, то "будуть одразу ж притягнуті до відповідальності".

Вона нагадала, що багатьом представникам колишньої влади з оточення Януковича заборонено в'їзд в Євросоюз.

Нагадаємо, 3 березня Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити ще на один рік санкції у вигляді замороження активів стосовно екс-президента України Януковича та 15 колишніх українських чиновників.