Знайти
АКТУАЛЬНО

Янукович та Азаров не зможуть скористатися безвізом з ЄC - МЗС

Соцмережі глузують з Трампа через загадковий твіт

РФ заборонила в'їзд прем'єру Чорногорії і 70 чиновникам - чорногорські ЗМІ

Теракт у Кабулі: кількість загиблих зросла до 80, понад 350 поранених

Кількість загиблих у Кабулі зросла до 49, ще 300 поранено

В результаті теракту у Кабулі загинули 12 осіб, 92 отримали поранення




Янукович та Азаров не зможуть скористатися безвізом з ЄC - МЗС

Середа, 31 травня 2017, 13:21
Версія для друку Коментарі

Колишній президент України Віктор Янукович та екс-прем'єр-міністр Микола Азаров, які переховуються в Росії від українського правосуддя і перебувають під санкціями Євросоюзу, не зможуть скористатися безвізовими поїздками до країн ЄС.

Про це сказала речник МЗС України Мар'яна Беца, повідомляє УНІАН.

"Я думаю, що ні. Я думаю, що далі тих міст, де вони зараз перебувають, вони навряд чи ризикнуть кудись поїхати", - сказала Беца.

За її словами, якщо колишні українські високопосадовці приїдуть в Україну, щоб оформити біометричний паспорт, то "будуть одразу ж притягнуті до відповідальності".

Вона нагадала, що багатьом представникам колишньої влади з оточення Януковича заборонено в'їзд в Євросоюз.

Нагадаємо, 3 березня Рада Європейського Союзу затвердила рішення продовжити ще на один рік санкції у вигляді замороження активів стосовно екс-президента України Януковича та 15 колишніх українських чиновників.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
13:48
Александар Вучич вступив на посаду президента Сербії
13:46
Уряд затвердив порядок перекладу законодавства ЄС українською мовою
13:27
Внаслідок теракту в Кабулі загинув водій та поранено 4 журналістів ВВС
13:21
Янукович та Азаров не зможуть скористатися безвізом з ЄC - МЗС
13:10
Обвинувачений у злочинах на Донбасі австрієць заперечує провину
13:08
фото
Соцмережі глузують з Трампа через загадковий твіт
12:46
Вислані Естонією російські дипломати залишають країну
12:41
Рівень безробіття в Німеччині досягнув рекордного мінімуму
12:24
У Швейцарії вперше винесли вирок за "лайк" у Facebook
12:18
Гройсман – міністрам: хто не впорався з євроінтеграцією, той слабак
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Ірина Мезенцева, телеканал "Херсон плюс"

Молочні ріки – європейські береги: як галузь рухається до стандартів Євросоюзу

Понад 70% виробництва молока в Україні зосереджено саме у приватному секторі. Селяни хоч і ображаються на дармову вартість сировини, та все одно продають молоко перекупникам. Виходить ніби замкнуте коло, в якому про якість того молока навіть не йдеться.

Юрій Панченко, Сергій Сидоренко, Європейська правда

Нідерланди сказали "так" асоціації. Якою є ціна рішення для України?

Дипломати, причетні до процесу, визнають, що головна задача нідерландського уряду була такою: він мав довести власному виборцю, що ЄС пішов на поступки. Результат став катастрофою не лише для України, але й не меншою мірою – для самого Євросоюзу...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  