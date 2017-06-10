Меркель: ЄС готовий розпочати переговори щодо Brexit

Субота, 10 червня 2017, 11:31

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не бачить ніяких перешкод на шляху початку переговорів щодо виходу Британії з Європейського Союзу.

Про це повідомляє BBC.

За словами Меркель, вона сподівається, що Велика Британія буде дотримуватися графіка, додавши, що Європейський Союз готовий до переговорів.

Канцлер Німеччини також додала, що сподівається на те, що Британія залишиться хорошим партнером після переговорів, які мають початися 19 червня.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підтвердила, що переговори про вихід Британії зі складу ЄС стартують 19 червня.

Єврокомісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер не впевнений, чи зможуть вчасно розпочатися переговори з Великою Британією щодо її виходу з ЄС на тлі результатів виборів.