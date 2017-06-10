Швеція виділила 5 млн євро на утвердження гендерної рівності в Україні

Субота, 10 червня 2017, 15:08

Швеція виділила 5 мільйонів євро на утвердження гендерної рівності в Україні в рамках проекту "Гендерна рівність в національних реформах та встановленні миру і безпеки в Україні".

Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідна угода про фінансування проекту була підписана заступником Генсека ООН, виконавчим директором програми "ООН Жінки" Фумзілє Мламбо-Нгкука та послом Королівства Швеція в Україні Мартіном Хагстромом.

Проект передбачає бюджет у п’ять мільйонів євро і розрахований на чотири роки.

Фінансування буде спрямовано на забезпечення комплексного національного механізму впровадження гендерної рівності у галузевих реформах через підтримку роботи новоствореного офісу Урядового уповноваженого із питань гендерної політики, а також допомогу у реалізації Національного плану дій "Жінки, мир, безпека".