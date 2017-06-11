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У Франції проходить перший тур парламентських виборів

Неділя, 11 червня 2017, 08:47
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У Франції в неділю проходить перший тур виборів депутатів Національних зборів – нижньої палати парламенту. Виборці мають обрати 577 депутатів.

Останні результати соціологічних опитувань свідчать про те, що фаворитом виборів є партія "Вперед, республіка", яку очолює новий президент Франції Еммануель Макрон.

Зазначимо, що партія Макрона була створена лише у 2016 році і не має депутатів у нинішньому складі парламенту, а більшість кандидатів політичні новачки.

Консервативні "Республіканці" і їхні партнери "Союз демократів і незалежних", за прогнозами, отримають 22% голосів, а ультраправий "Національний фронт" набирає 18%.

Відповідно до мажоритарної системи, голосування відбувається не за загальнонаціональними списками, а за конкретного кандидата в кожному виборчому окрузі.

Якщо кандидат набирає понад 50% у першому турі, його оголошують переможцем. В іншому випадку два кандидати з найбільшою кількістю голосів виходять до другого туру.

Раніше повідомлялося, що громадяни Франції, які голосували за кордоном в першому турі парламентських виборів, переважною більшістю підтримали кандидатів від партії Макрона.

Другий тур виборів відбудеться 18 червня.

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