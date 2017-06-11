Президент Словаччини закликав Україну не зупинятися в реформах після безвізу

Неділя, 11 червня 2017, 12:44

Президент Словаччини Андрей Кіска закликав Україну не зупинятися на шляху реформ після запровадження безвізового режиму з країнами-членами Європейського Союзу.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком на словацько-українському кордоні.

"Хочу вас закликати, щоб ви і надалі проводили реформи. Реформи вимагають багато зусиль. Це значить, що ви повинні продовжувати їх виконувати, і я вам скажу, що це ставить перед громадянами дуже багато вимог, але, повірте мені, що це дуже вигідно для вас", - сказав Кіска.

Президент Словаччини назвав початок безвізу прекрасним днем як для українців, так і для словаків.

"За цим днем приховано багато зусиль, багато важкої роботи. Україна виконала свої обіцянки і те саме зробив і Європейський Союз. Так має бути: кожен має виконувати свої обов'язки", - додав він

Кіска запевнив, що Словаччина і надалі підтримуватиме Україну, щоб "вона прямувала до Європейського Союзу, де вам належить бути".

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".