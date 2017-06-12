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У Лондоні затримали 19-річного чоловіка за підозрою у теракті

Понеділок, 12 червня 2017, 10:19
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У східній частині Лондона поліція під час рейду затримала 19-річного чоловіка за підозрою у підготовці терористичних актів.

Про це повідомляє The Guardian.

У Скотланд-Ярді повідомили, що 19-річний чоловік, який підозрюється у підготовці терористичних актів, був затриманий під час рейду за однією з адрес в Баркінгу, східному Лондоні у неділю ввечері.

В даний час сім осіб утримуються під вартою після теракту, скоєного 3 червня, внаслідок якого загинули вісім людей та десятки поранено.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 4 червня, терористи на білому фургоні врізались у пішоходів на Лондонському мосту, після чого напали на людей із ножами на ринку Боро.  Поліція на місці ліквідувала трьох нападників. В результаті теракту загинули 8 людей.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

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