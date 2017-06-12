В Лондоне задержали 19-летнего мужчину по подозрению в теракте

Понедельник, 12 июня 2017, 10:19

В восточной части Лондона полиция во время рейда задержала 19-летнего мужчину по подозрению в подготовке террористических актов.

Об этом сообщает The Guardian.

В Скотланд-Ярде сообщили, что 19-летний мужчина, который подозревается в подготовке террористических актов, был задержан во время рейда по одному из адресов в Баркинге, восточном Лондоне в воскресенье вечером.

В настоящее время семь человек содержатся под стражей после теракта, совершенного 3 июня, в результате которого погибли восемь человек и десятки получили ранения.

Напомним, в ночь на воскресенье, 4 июня, террористы на белом фургоне врезались в пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали на людей с ножами на рынке Боро. Полиция на месте ликвидировала трех нападавших. В результате теракта погибли 8 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".