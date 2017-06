У США пропонують схвалити "акт про COVFEFE"

Вівторок, 13 червня 2017, 15:37

У США пропонують схвалити так званий "акт про COVFEFE", який постановляє зберігати пости президента США у соціальних мережах у Національному архіві.

Про це повідомляє The Hill.

Член Палати представників від демократів Майкл Квіглі презентував проект закону, який класифікує пости президента США у соціальних мережах як президентські записи.

Згідно із законом про президентські записи, вони повинні зберігатися та вноситися до Національного архіву, відтак це робить потенційно нелегальним видалення постів президента із соцмереж.

Проект документа Квіглі назвав "акт про COVFEFE (Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement Act), таким чином потроливши знаменитий загадковий твіт Трампа.

Квіглі вважає, що часте "нефільтроване" використання Трампом його акаунта в Twitter є безпрецедентним.

"Якщо президент збирається звернутися до соціальних мереж, щоб проголосити несподівані публічні політичні прокламації, ми повинні забезпечити, щоб ці заяви були задокументовані і збережені для подальшого використання. Твіти потужні, і президент повинен нести відповідальність за кожен пост", - наголосив Квіглі.

Нагадаємо, раніше в особистому акаунті Трампа в Twitter з'явився твіт із незрозумілим словом "covfefe". Через шість годин твіт був видалений, але пізніше Трамп запропонував користувачам Twitter розгадати його значення.