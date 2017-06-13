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В США предлагают принять "акт о COVFEFE"

Вторник, 13 июня 2017, 15:37
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В США предлагают принять так называемый "акт о COVFEFE" – о том, что посты президента США в социальных сетях должны сохраняться в Национальном архиве.

Об этом сообщает The Hill.

Член Палаты представителей от демократов Майкл Куигли представил проект закона, который классифицирует посты президента США в социальных сетях как президентские записи.

Согласно закону о президентских записях, они должны храниться и вноситься в Национальный архив, потому это делает потенциально нелегальным удаление постов президента из соцсетей.

Проект документа Куигли назвал "акт о COVFEFE (Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement Act), таким образом потроллив знаменитый загадочный твит Трампа.

Куигли считает, что частое "нефильтрованное" использование Трампом его аккаунта в Twitter является беспрецедентным.

"Если президент собирается обратиться к социальным сетям, чтобы провозгласить неожиданные публичные политические прокламации, мы должны обеспечить, чтобы эти заявления были задокументированы и сохранены для дальнейшего использования. Твиты сильны, и президент должен нести ответственность за каждый пост", - отметил Куигли.

Напомним, ранее в личном аккаунте Трампа в Twitter появился твит с непонятным словом "covfefe". Через 6 часов твит был удален, но позже Трамп предложил пользователям Twitter разгадать его значение.

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