Кількість постраждалих від пожежі у Лондоні сягнула понад 50 осіб

Середа, 14 червня 2017, 10:35

В результаті пожежі у житловій багатоповерхівці у Лондоні постраждали вже понад 50 людей.

Про це повідомила Служба медичної допомоги Лондона у Твіттері.

"Ми доставили у п’ять лондонських лікарень понад 50 пацієнтів, які постраждали в результаті пожежі у Grenfell Tower" - йдеться у повідомленні.

We have now taken over 50 patients to five hospitals across London following the fire at #GrenfellTower Tower. pic.twitter.com/Lt4AFEvQrP — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 14 червня 2017 р.

Раніше комісар пожежної служби підтвердила загибель кількох людей внаслідок пожежі у 27-поверхівці на заході Лондона. Точна кількість загиблих наразі невідома.

Як повідомлялося, на заході Лондона пожежею охоплено 27-поверховий житловий будинок.

На місці події продовжують працювати пожежники і рятувальні служби.