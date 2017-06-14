Знайти
АКТУАЛЬНО

У Нідерландах опублікували закон про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Макрон: двері ЄС для Британії відкриті до завершення процедури Brexit

Пожежа у Лондоні: підтверджено загибель кількох людей

Майже 200 законодавців США позиваються до Трампа через порушення Конституції

У Лондоні горить 27-поверховий будинок, є постраждалі

Нідерланди зробили ще один офіційний крок для запуску асоціації Україна-ЄС



Кількість постраждалих від пожежі у Лондоні сягнула понад 50 осіб

Середа, 14 червня 2017, 10:35
Версія для друку Коментарі

В результаті пожежі у житловій багатоповерхівці у Лондоні постраждали вже понад 50 людей.

Про це повідомила Служба медичної допомоги Лондона у Твіттері.

"Ми доставили у п’ять лондонських лікарень понад 50 пацієнтів, які постраждали в результаті пожежі у Grenfell Tower" - йдеться у повідомленні.

Раніше комісар пожежної служби підтвердила загибель кількох людей внаслідок пожежі у 27-поверхівці на заході Лондона. Точна кількість загиблих наразі невідома.

Як повідомлялося, на заході Лондона пожежею охоплено 27-поверховий житловий будинок.

На місці події продовжують працювати пожежники і рятувальні служби.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
12:26
Європарламент перегляне перелік витрат, які покриваються депутатам
12:16
У Нідерландах опублікували закон про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС
12:01
В ЄС нагадали Україні про необхідність створення антикорупційного суду
11:49
Координатор ЄП щодо Brexit: Британія може лишатись в ЄС, але на гірших умовах
11:34
У Молдові розкрили деталі боротьби із російською пропагандою
11:29
Спікер парламенту Молдови: рішення вислати дипломатів РФ було обґрунтоване
10:58
Макрон: двері ЄС для Британії відкриті до завершення процедури Brexit
10:52
Даних про загибель українців внаслідок пожежі в Лондоні немає - посольство
10:35
Кількість постраждалих від пожежі у Лондоні сягнула понад 50 осіб
10:35
Трамп не має наміру звільняти спецрадника, який розслідує втручання РФ у вибори
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Дарія Гайдай, Леонід Літра, Інститут світової політики

"Довести право бути європейцями": аудит відносин України та Швеції

Шведи встигли обпектися і розчаруватися після Помаранчевої революції. Та навіть низка невдач, відкат у реформах та посилення авторитарних тенденцій в Україні у 2010–2014 роках не змусили Швецію відмовитися від підтримки нашої держави та її європейського майбутнього...

Юрій Панченко, Європейська правда

Квоти гинуть за метал: між Києвом та Брюсселем назріває гучний скандал

Рік тому ЄС отримав чіткі гарантії від Петра Порошенка, що мита на металобрухт не продовжуватимуть. Саме цим пояснюється гостра реакція на ухвалений Радою законопроект №6382. ЄС вимагатиме від президента його ветування.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  