Кількість постраждалих від пожежі у Лондоні сягнула понад 50 осіб

В результаті пожежі у житловій багатоповерхівці у Лондоні постраждали вже понад 50 людей.

Про це повідомила Служба медичної допомоги Лондона у Твіттері.

"Ми доставили у п’ять лондонських лікарень понад 50 пацієнтів, які постраждали в результаті пожежі у Grenfell Tower" - йдеться у повідомленні.

We have now taken over 50 patients to five hospitals across London following the fire at #GrenfellTower Tower. pic.twitter.com/Lt4AFEvQrP