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Число пострадавших от пожара в Лондоне превысило 50 человек

Среда, 14 июня 2017, 10:35
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В результате пожара в жилом многоэтажном здании в Лондоне пострадали уже более 50 человек.

Об этом сообщила Служба медицинской помощи Лондона в Twitter.

"Мы доставили в пять лондонских больниц более 50 людей, пострадавших в результате пожара в Grenfell Tower", - говорится в сообщении.

Ранее комиссар пожарной службы подтвердила гибель нескольких человек в результате пожара в 27-этажке на западе Лондона. Точное количество погибших пока неизвестно.

Как сообщалось, на западе Лондона пожаром охвачен 27-этажный жилой дом.

На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасательные службы.

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