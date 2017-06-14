Число пострадавших от пожара в Лондоне превысило 50 человек

Среда, 14 июня 2017, 10:35

В результате пожара в жилом многоэтажном здании в Лондоне пострадали уже более 50 человек.

Об этом сообщила Служба медицинской помощи Лондона в Twitter.

"Мы доставили в пять лондонских больниц более 50 людей, пострадавших в результате пожара в Grenfell Tower", - говорится в сообщении.

We have now taken over 50 patients to five hospitals across London following the fire at #GrenfellTower Tower. pic.twitter.com/Lt4AFEvQrP — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 14 червня 2017 р.

Ранее комиссар пожарной службы подтвердила гибель нескольких человек в результате пожара в 27-этажке на западе Лондона. Точное количество погибших пока неизвестно.

Как сообщалось, на западе Лондона пожаром охвачен 27-этажный жилой дом.

На месте происшествия продолжают работать пожарные и спасательные службы.