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Хаос в аеропорту Хітроу: пасажирів пускають на рейси лише з ручною поклажею

Четвер, 15 червня 2017, 10:56
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В міжнародному аеропорту Великої Британії Хітроу пасажирам двох терміналів повідомили, що через системний збій вони можуть подорожувати лише із ручною поклажею.

Про це повідомляє Standard.co.uk.

Серед постраждалих операторів - British Airways, Lufthansa та American Airlines.

Проблеми виникли лише через три тижні після комп'ютерного збою, який спричинив великий хаос для тисяч пасажирів.

Прес-служба аеропорту Хітроу рекомендує пасажирам упаковувати найважливіші предмети у свою ручну поклажу, оскільки вони не зможуть подорожувати зі своїм багажем.

 

Зокрема, йдеться про технічні проблеми у терміналі 3 та терміналі 5. Інші термінали не зазнали збою.

Нагадаємо, 27 травня авіакомпанія British Airways скасувала всі рейси з аеропортів Хітроу та Гетвік. Компанія називала причиною збою стрибок напруги, що вивів з ладу комп’ютерні системи та порушив режим польотів, роботу центрів виклику та веб-сайту.

Через масштабний збій майже 75 тисяч пасажирів не змогли вчасно здійснити заплановані польоти.

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