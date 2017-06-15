Хаос в аэропорту Хитроу: пассажиров пускают на рейсы только с ручной кладью

Четверг, 15 июня 2017, 10:56

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В международном аэропорту Великобритании Хитроу пассажирам двух терминалов сообщили, что из-за системного сбоя они могут путешествовать только с ручной кладью.

Об этом сообщает Standard.co.uk.

Среди пострадавших операторов – British Airways, Lufthansa и American Airlines.

Проблемы возникли только через три недели после компьютерного сбоя, который вызвал большой хаос для тысяч пассажиров.

Пресс-служба аэропорта Хитроу рекомендует пассажирам упаковывать важнейшие предметы в свою ручную кладь, поскольку они не смогут путешествовать со своим багажом.

В частности, речь идет о технических проблемах в терминале 3 и терминале 5. В других терминалах сбоя не было.

Напомним, 27 мая авиакомпания British Airways отменила все рейсы из аэропортов Хитроу и Гэтвик. Компания называла причиной сбоя скачок напряжения, который вывел из строя компьютерные системы и нарушил режим полетов, работу центров вызова и веб-сайта.

В связи с масштабным сбоем почти 75 тысяч пассажиров не смогли вовремя вылететь.