Найти
АКТУАЛЬНО

Суд ЕС оставил в силе санкции против главного пропагандиста Кремля Киселева

В США проводят расследование против Трампа - Washington Post

В ЕС отменили плату за роуминг

Правительственный кризис в Румынии: министры правящей коалиции подали в отставку

Сенат США почти единогласно утвердил новые санкции против РФ

Суд ООН подтвердил график процесса "Украина против России" до лета 2019



Хаос в аэропорту Хитроу: пассажиров пускают на рейсы только с ручной кладью

Четверг, 15 июня 2017, 10:56
фото
Версия для печати Комментарии

В международном аэропорту Великобритании Хитроу пассажирам двух терминалов сообщили, что из-за системного сбоя они могут путешествовать только с ручной кладью.

Об этом сообщает Standard.co.uk.

Среди пострадавших операторов – British Airways, Lufthansa и American Airlines.

Проблемы возникли только через три недели после компьютерного сбоя, который вызвал большой хаос для тысяч пассажиров.

Пресс-служба аэропорта Хитроу рекомендует пассажирам упаковывать важнейшие предметы в свою ручную кладь, поскольку они не смогут путешествовать со своим багажом.

 

В частности, речь идет о технических проблемах в терминале 3 и терминале 5. В других терминалах сбоя не было.

Напомним, 27 мая авиакомпания British Airways отменила все рейсы из аэропортов Хитроу и Гэтвик. Компания называла причиной сбоя скачок напряжения, который вывел из строя компьютерные системы и нарушил режим полетов, работу центров вызова и веб-сайта.

В связи с масштабным сбоем почти 75 тысяч пассажиров не смогли вовремя вылететь.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:35
В Анкаре тысячи людей вышли на марш против ареста оппозиционного депутата
12:14
МАУ вводит плату за распечатку посадочного талона в аэропорту
11:53
Глава МИД Франции 20 июня обсудит в Москве Украину и Сирию
11:34
Суд ЕС оставил в силе санкции против главного пропагандиста Кремля Киселева
11:11
В Косове 9 человек обвиняют в планировании терактов на Балканах
10:58
Европарламент обеспокоен поляризацией политического спектра в Косове
10:56
фото
Хаос в аэропорту Хитроу: пассажиров пускают на рейсы только с ручной кладью
10:32
Турция построила 700 км стены на границе с Сирией
10:32
Меркель ожидает, что Британия будет придерживаться графика по Brexit
10:00
В США проводят расследование против Трампа - Washington Post
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Виктор Савинок, для Европейской правды

Левый марш: войдут ли "друзья Путина" в будущую немецкую коалицию

По итогам сентябрьских выборов именно Die Linke получит "золотую акцию" при создании новой германской коалиции. Такой сценарий может стать катастрофическим для Украины, ведь эта партия не скрывает симпатий к Путину и дружит с боевиками ОРДЛО. Однако насколько он реалистичен?

Ярина Матвийчук, Голос Америки

Сенат защитил санкции от Трампа: что изменят новые санкционные правила США

Новый закон обяжет Белый дом получать согласие Конгресса, если он решит смягчить, приостановить или отменить санкции против России. Президент США имеет право наложить вето на эту поправку, но в Сенате убеждены, что у них есть достаточно голосов, чтобы преодолеть это вето...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка новостей возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републикация полного текста статей, интервью и колонок - ЗАПРЕЩЕНА.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
  
  