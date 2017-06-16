Президент Німеччини застеріг РФ від втручання у вибори

П'ятниця, 16 червня 2017, 07:40

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг Росію від спроб втрутитися у вибори в Бундестаг, які пройдуть в Німеччині 24 вересня.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Якщо справа дійде до того, що Москва" спробує вплинути на результат голосування, "це призведе до неминучого подальшого виснаження того резерву спільних цінностей", який є у двох країн, підкреслив Штайнмайер. "Як для однієї, так і для іншої сторони це буде згубно", - попередив він.

На думку федерального президента, відчуження між Європою і Росією продовжує рости на протязі ось вже півтора десятиліття. Москва сьогодні формує свою ідентичність скоріше шляхом дистанціювання від Європи і Заходу, ніж за допомогою пошуку спільного фундаменту для взаємодії з ними, вважає він.

Ця ситуація ще більше загострилася в 2014 році після анексії Криму та військового втручання РФ на сході України, переконаний Штайнмаєр. "У зв'язку з цим в даний момент не слід очікувати несподіваного зближення між Європою і Росією", - прогнозує він.

Незабаром після свого обрання на пост президента Німеччини Штайнмаєр назвав Москву "складним партнером", додавши, що зараз відбувається формування "абсолютно нового світопорядку". При цьому він закликав повністю не відмовлятися від діалогу з РФ навіть в цих непростих умовах.