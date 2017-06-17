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Другий тур виборів у Франції: стартувало голосування на заморських територіях

Субота, 17 червня 2017, 14:05
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Голосування у другому турі парламентських виборів у Франції стартувало на заморських територіях країни.

Про це повідомляє BFM-TV.

За даними видання, виборці вже почали голосувати на островах Сен-П'єр та Мікелон. Дільниці тут запрацювали о восьмій годині ранку. Також голосування стартувало у Сен-Мартені та Сен-Бартельмі, у Гваделупі, Мартиніці, Французькій Гвіані та Французькій Полінезії. Результати виборів тут будуть відомі у неділю ввечері.

У суботу голосують також французькі виборці у Північній та Південній Америці. Виборчі дільниці будуть відчинені до 18:00, у деяких містах – до 20:00.

Як зазначає видання, у першому турі виборів було зафіксовано надзвичайно низьку явку у Французькій Гвіані, Гваделупі, на території Сен-Бартельмі та Сен-Мартен. Тут проголосували всього 25% виборців. Натомість дуже активними були виборці Волліс і Футуни (явка понад 80%) і островів Сен-П'єр та Мікелон (явка 60%).

Нагадаємо, другий тур парламентських виборів у Франції відбудеться у неділю, 18 червня. За прогнозами, партія президента Еммануеля Макрона отримає рекордну кількість мандатів у Національних зборах

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