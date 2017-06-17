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Второй тур выборов во Франции: стартовало голосование на заморских территориях

Суббота, 17 июня 2017, 14:05
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Голосование во втором туре парламентских выборов во Франции началось на заморских территориях страны.

Об этом сообщает BFM-TV.

По данным издания, избиратели уже начали голосовать на островах Сен-Пьер и Микелон. Участки здесь заработали в восемь часов утра. Также голосования стартовало в Сен-Мартене и Сен-Бартельми, в Гваделупе, Мартинике, Французской Гвиане и Французской Полинезии. Результаты выборов здесь будут известны в воскресенье вечером.

В субботу голосуют также французские избиратели в Северной и Южной Америке. Избирательные участки будут открыты до 18:00, в некоторых городах - до 20:00.

Как отмечает издание, в первом туре выборов было зафиксировано чрезвычайно низкую явку во Французской Гвиане, Гваделупе, на территории Сен-Бартельми и Сен-Мартен. Здесь проголосовали всего 25% избирателей. Зато очень активными были избиратели Уоллис и Футуна (явка более 80%) и островов Сен-Пьер и Микелон (явка 60%).

Напомним, второй тур парламентских выборов во Франции состоится в воскресенье, 18 июня. По прогнозам, партия президента Эммануэля Макрона получит рекордное количество мандатов в Национальном собрании.

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