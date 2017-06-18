Українців немає серед постраждалих під час пожеж у Португалії

Неділя, 18 червня 2017, 14:58

Громадяни України не постраждали під час масштабних лісових пожеж у Португалії.

Про це у Твіттері повідомив Департамент консульської служби МЗС.

"Масштабна пожежа в Португалії. Десятки жертв. Консул повідомляє про відсутність серед постраждалих українців", - сказано у повідомленні.

Масштабна пожежа в Португалії. Десятки жертв. Консул повідомляє про відсутність серед постраждалих українців. pic.twitter.com/d1BAEwYgbs — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 18 червня 2017 р.

Як повідомлялося, під час масштабної лісової пожежі, що вирує з учорашнього дня у центральній Португалії, загинули щонайменше 57 осіб.