Українців немає серед постраждалих під час пожеж у Португалії

Громадяни України не постраждали під час масштабних лісових пожеж у Португалії.
Про це у Твіттері повідомив Департамент консульської служби МЗС.
"Масштабна пожежа в Португалії. Десятки жертв. Консул повідомляє про відсутність серед постраждалих українців", - сказано у повідомленні.
Масштабна пожежа в Португалії. Десятки жертв. Консул повідомляє про відсутність серед постраждалих українців. pic.twitter.com/d1BAEwYgbs— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 18 червня 2017 р.
Як повідомлялося, під час масштабної лісової пожежі, що вирує з учорашнього дня у центральній Португалії, загинули щонайменше 57 осіб.