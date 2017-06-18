В аеропорту Штутгарта евакуювали літак через загрозу теракту

Неділя, 18 червня 2017, 16:28

В аеропорту Штутгарта в неділю евакуювали літак, що мав летіти до Болгарії, після повідомлення одного з пасажирів про бомбу.

Про це повідомляє видання Stuttgarter Zeitung.

Інцидент стався у першій половині дня у неділю. Один з пасажирів літака Bulgaria Air, який мав летіти до Варни, повідомив працівникам аеропорту, що інший пасажир готує теракт на борту.

Після цього літак було вирішено евакуювати. 180 пасажирів були змушені чекати, доки правоохоронці з собаками обстежать салон літака і їхні речі.

Після того як стало відомо, що вибухівки на борту не виявлено, літаку було дозволено вилетіти за маршрутом.

У поліції зазначають, що поки невідомо, чи йшлося про реальну загрозу, чи про невдалий жарт. Наразі у зв’язку з інцидентом затримані двоє людей.

Якщо підтвердиться версія невдалого жарту, то причетним доведеться понести відповідальність.