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У Німеччині через загрозу теракту евакуювали відомий рок-фестиваль

Субота, 03 червня 2017, 12:21
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Десятки тисяч відвідувачів фестивалю Rock am Ring, який щорічно проходить у західній Німеччині, були змушені покинути концертний майданчик через загрозу теракту.

Про це повідомляє видання Der Tagesspiegel.

За даними місцевої поліції, існували "конкретні ознаки того, що не виключена терористична атака".

"Через терористичну загрозу фестиваль сьогодні скасовано. Сподіваємося, що завтра зможемо продовжити. Будь-ласка прямуйте до виходів" - оголосили фанатам, які з розумінням поставилися до ситуації і вже за півгодини організовано очистили концертний майданчик.

 

Триденний фестиваль мали відвідати 85 тисяч відвідувачів. У п’ятницю, за даними поліції, на фестивалі були 60 тисяч відвідувачів.

Як повідомляє BBC, перед евакуацією фани очікували на виступ рок-гіганта Rammstein.

За даними німецьких ЗМІ, поліція затримала двох працівників фестивалю, які начебто встановили щось на місці проведення заходів. Один із затриманих мав зв’язки з затриманим раніше терористом.

Поліція наголошує, що на тлі теракту в Манчестері заходи безпеки на фестивалі посилені і на місці перебуває 1200 правоохоронців.

Rock am Ring – найвідоміший рок-фестиваль у Німеччині, цього року він відзначає свою 30-ту річницю. Хедлайнерами фестивалю заявлені  In Flames, Rammstein, System of a Down.

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