Парламент Румунії голосуватиме за вотум недовіри уряду

Неділя, 18 червня 2017, 18:00

Парламент Румунії у середу голосуватиме за вотум недовіри уряду.

Про це повідомляє Romania TV.

Рішення про винесення на обговорення і голосування у середу вотуму недовіри уряду Соріна Гріндяну було прийняте на пленарному засіданні у неділю.

Ініціатива з підписами 222 депутатів правлячої коаліції з Соціал-демократичної партії і Альянсу лібералів і демократів містить менше трьох сторінок і має назву "Румунія не може бути конфіскована. Захистимо демократію і вибір румунів".

Для того щоб відправити уряд у відставку необхідні голоси 233 депутатів.

Як повідомлялося, коаліційні партії відкликали свою підтримку уряду, надану йому в кінці минулого року., і звинуватили уряд у зриві строків виконання програми його діяльності.

Всі міністри Соціал-демократичної партії та Альянсу лібералів і демократів заявили про свою відставку і виступили з вимогою відставки прем’єра Гріндяну. Однак прем’єр заявив, що у відставку не піде, в свою чергу закликавши політичні партії продемонструвати політичну відповідальність.