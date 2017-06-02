Чорногорія заборонила в'їзд 149 громадянам Росії та України

П'ятниця, 02 червня 2017, 07:57

Чорногорія вирішила заборонити в’їзд до країни 149 громадянам Росії та України, причетним до анексії Криму та конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє сайт B92.

Список громадян, яким заборонений в'їзд до Чорногорії, сформований на основі санкційного списку ЄС.

Чорногорія обмежує "в'їзд і розпорядження майном і активами осіб, які несуть відповідальність за активну підтримку політики, яка підриває територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України".

Серед осіб, яким заборонений в'їзд до Чорногорії, віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін, секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев, президент Чечні Рамзан Кадиров, російський олігарх Костянтин Малофєєв і заступник генерального секретаря політичної партії "Єдина Росія" Сергій Железняк.

Раніше чорногорські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович, голова парламенту Іван Брайовіч і президент Демократичної партії соціалістів Міло Джуканович потрапили до "чорного списку" громадян, яким заборонений в'їзд в Росію.

У списку також всі депутати, які голосували за протокол про вступ Чорногорії до НАТО. Загалом список складається із щонайменше 70 прізвищ.