РФ заборонила в'їзд прем'єру Чорногорії і 70 чиновникам - чорногорські ЗМІ

Середа, 31 травня 2017, 11:18

Прем'єр-міністр Чорногорії Душко Маркович, голова парламенту Іван Брайовіч і президент Демократичної партії соціалістів Міло Джуканович потрапили до "чорного списку" громадян, яким заборонений в'їзд в Росію.

Про це повідомляє сайт RTCG із посиланням на інформацію щоденної чорногорської газети Pobjeda.

Повідомляється, що до "чорного списку" потрапили всі члени уряду і 46 депутатів парламенту Чорногорії, які голосували за Протокол про приєднання до НАТО, а також керівники великих державних компаній.

Загалом список складається із щонайменше 70 прізвищ.

Чорногорська сторона має намір направити запит до МЗС РФ для отримання списку небажаних осіб, з тим щоб уникнути ситуації, яка сталася з депутатом Міодрагом Вуковичем, якого нещодавно затримали в московському аеропорту.

Однак, згідно з інформацією ЗМІ, Москва не зобов'язана і не має наміру розкривати список небажаних осіб Чорногорії.

Нагадаємо, глава МЗС Чорногорії Срджан Дармановіч заявив, що Росія серйозно втрутилася у внутрішні справи Чорногорії, намагаючись перешкодити наміру її влади вступити в НАТО.

Росія у відповідь заявила, що чорногорська влада через такі звинувачення намагається виправдати перед власним населенням вступ до НАТО.