Трамп намагався зняти санкції з РФ відразу після приходу до влади - ЗМІ

П'ятниця, 02 червня 2017, 17:56

Президент США Дональд Трамп одразу після приходу до влади дав Держдепартаменту доручення розробити пропозиції з метою зняття економічних санкцій з Росії.

Про це повідомляє Yahoo News з посиланням на власні джерела.

Невідомі громадськості в той час, вищі посадові особи адміністрації Трампа майже відразу після того, як вони вступили на свої посади, доручили співробітникам Держдепу розробити пропозиції щодо скасування економічних санкцій та повернення дипломатичної власності, а також розробити кроки для зняття напруженості у відносинах з Москвою.

Джерела повідомили, що такі зусилля, спрямовані на послаблення та скасування санкцій, введених президентом Обамою у відповідь на дії Росії в Україні та втручання у вибори в США, стривожили деяких чиновників Держдепу, які відразу ж почали тиснути на лідерів Конгресу щодо швидкого прийняття закону, який би заблокував такі плани Трампа.

"Білий дім серйозно розглядав скасування санкцій в односторонньому порядку", - сказав Ден Фрід, колишній співробітник Державного департаменту, який був головним координатором з питань політики санкцій, поки не пішов у відставку в кінці лютого.

За його словами, протягом перших кількох тижнів початку роботи нової адміністрації він отримав кілька "панічних" дзвінків від чиновників уряду США, яким наказали розробити пакет для зняття санкцій. "Будь ласка, Боже мій, ти це можеш зупинити? " - казали вони Фріду.

Після цього Фрід зв'язався з декількома конгресменами, щоб прискорити прийняття законопроекту, який би завадив скасування санкцій проти Росії.

За словами Тома Малиновські, колишнього асистента державного секретаря відділу з прав людини при адміністрації Обами, нова адміністрація Білого дому також планувала організувати зустріч Трампа та президента Росії Володимира Путіна, щоб досягти "великої угоди" з Москвою.

За словами Малиновські, все змінилося у зв'язку зі скандалом, пов'язаним із Майклом Флінном, екс-радником з нацбезпеки президента США. Він додав, що після цього стало ясно, що у разі зняття санкцій, була б "політична буря".

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого, через скандал про контакти з Росією.

Американські ЗМІ повідомляли, що в останній місяць перед інавгурацією Дональда Трампа радник з нацбезпеки Майкл Флінн міг в приватному порядку обговорити з російським послом у Вашингтоні долю санкцій США проти Росії, всупереч запевненням адміністрації президента Сполучених Штатів.