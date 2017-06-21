Безвіз є неважливим для понад 57% українців – опитування

Середа, 21 червня 2017, 14:44

Безвізовий режим з ЄС є неважливим або маловажливим для понад половини українців.

Про це свідчать дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, результати якого є у розпорядженні "Європейської правди".

Лише трохи більше 10% опитаних заявили, що безвізовий режим є дуже важливим для них. 28,6 % респондентів вважають його загалом важливим.

Для 33,7% українців безвізовий режим з ЄС є зовсім неважливим, ще 23,8% вважають його мало важливим.

Опитування було проведене з 9 по 13 червня серед 2018 респондентів у всіх регіонах України за винятком АР Крим та окупованих території у Луганській та Донецькій областях.