Дві третини тих, хто мають біометричні паспорти, знають про правила безвізу

Середа, 21 червня 2017, 16:02

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Понад третина українців нічого не знають про правила перебування у країнах Шенгену.

Про це свідчать дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, результати якого є у розпорядженні "Європейської правди".

На запитання "Чи знайомі ви з правилами в’їзду та перебування у країнах Шенгенської зони?", 34,7% опитаних відповіли, що нічого про це не знають.

Половина українців – 50,2% опитаних – зазначили, що дещо знають про вимоги перебування у Шенгені, але спеціально їх не вивчали. 14% опитаних стверджують, що ознайомлені з правилами та добре їх знають. 1,1% учасників опитування не відповіли на запитання.

Втім, як зазначила у відповідь на запитання ЄП керівник фонду Ірина Бекешкіна, серед тих, хто вже отримав біометричний паспорт і має право на користування безвізом, рівень інформованості набагато вище. "У цій групі про правила безвізового режиму знають близько двох третин опитаних", - заявила вона. "Будемо сподіватися, что перед поїздкою правилами поцікавляться також інші мандрівники", - додала експерт.

Опитування було проведене з 9 по 13 червня серед 2018 респондентів у всіх регіонах України за винятком АР Крим та окупованих територій у Луганській та Донецькій областях.