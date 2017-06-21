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Безвиз является неважным для более 57% украинцев - опрос

Среда, 21 июня 2017, 14:44
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Безвизовый режим с ЕС совсем не важен или маловажен для более половины украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, результаты которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Лишь чуть более 10% опрошенных заявили, что безвизовый режим является очень важным для них. 28,6% респондентов считают его в целом важным.

Для 33,7% украинцев безвизовый режим с ЕС совсем не важен, еще 23,8% считают его маловажным.

Опрос был проведен с 9 по 13 июня среди 2018 респондентов во всех регионах Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях.

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