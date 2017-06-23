Знайти
АКТУАЛЬНО

Конгрес США збирається надати військову допомогу Україні

Катарська криза: Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет і Бахрейн висунули свої вимоги

Лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії

Президент Литви: санкції проти РФ повинні бути посилені і розширені

Лідерам ЄС немає потреби обговорювати санкції проти Росії – Рютте

Сейм Польщі схвалив закон про знесення пам'ятників, що прославляють комунізм



Президент Чехії підтримує референдум за вихід з ЄС, але сам проголосує проти

П'ятниця, 23 червня 2017, 08:48
Версія для друку Коментарі

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що підтримує проведення референдуму про вихід країни у ЄС, але якби опитування відбулось, він голосував би проти виходу.

Про це Земан заявив на конференції про чеські національні пріоритети "Жофінській форум", повідомляє Aktualne.

Свою підтримку плебісциту Земан пояснив тим, що є прихильником прямої демократії, тому вирішувати питання членства у ЄС повинні громадяни на референдумі.

Земан розкритикував керівництво ЄС за спробу запровадити "обмежений суверенітет" щодо країн-членів Європейського Союзу, що для Чехії є неприйнятним.

 "Я розумію, що ми є частиною більших одиниць, у цьому випадку ЄС, і ми якоюсь мірою розділяємо спільні погляди та рішення, але реалізація цих рішень повинна бути погодженою, а не насильницькою", - сказав Земан, критикуючи вимогу ЄС про обов’язковий прийом мігрантів відповідно до визначених квот.

Також Земан сказав, що Чехія вже давно до вступу в єврозону, але цей крок не підтримують громадяни. Лише 30% чехів виступають за введення євро.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:20
Мей обіцяє, що громадяни ЄС у Британії можуть залишитися після Brexit
08:48
Президент Чехії підтримує референдум за вихід з ЄС, але сам проголосує проти
08:20
Конгрес США збирається надати військову допомогу Україні
08:08
Катарська криза: Саудівська Аравія, ОАЕ, Єгипет і Бахрейн висунули свої вимоги
21:23
Лідери ЄС схвалили продовження економічних санкцій проти Росії
20:43
Німецький лоукостер Eurowings має намір почати роботу в Україні в 2018 році
20:16
У Німеччині ухвалили зміни до Конституції щодо фінансування партій через радикалів
19:58
Канадський снайпер вбив бойовика ІДІЛ в Іраку з рекордної відстані у 3,5 км
19:29
Президент Литви: санкції проти РФ повинні бути посилені і розширені
19:02
Туск: ЄС продовжить санкції проти РФ після звіту Меркель і Макрона
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юлія Хорт, Парламентська експертна група з євроінтеграції

Гарантії вкладникам банків: гарні наміри та підводні камені

На розгляд парламенту запропоновано три ініціативи, які кардинально змінюють систему гарантування банківських вкладів. Попри декларування європейських принципів, їх впровадження дозволить регулятору змінювати правління банків просто через власний поганий настрій.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Битва за Вашингтон: здобутки та проблеми візиту Порошенка до США

Два бізнесмени, що вирішили стати політиками; два політики, що мають проблеми через Росію. Зрештою, навіть проблеми вони часом вирішують схожим чином: щоби не продавати бізнес-імперію після обрання на найвищу посаду, і Порошенко, і Трамп використали механізм "сліпого трасту"...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  