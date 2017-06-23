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Зустріч лідерів "нормандської четвірки" найближчим часом не планується – МЗС

П'ятниця, 23 червня 2017, 11:36
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Найближчим часом зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо вирішення ситуації на Донбасі не планується

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє УНІАН.

Дипломат заявив, що ЗМІ неправильно зрозуміли слова президента Еммануеля Макрона про ймовірну зустріч у "нормандському форматі" на рівні лідерів. 

"За нашою інформацією - саме телефонна розмова. І французька сторона, в принципі, нам роз'яснила, всім, хто бере участь у цьому, що малося на увазі, що ми проведемо телефонну розмову", - повідомив Пристайко.

При цьому він сказав, що безпосередня зустріч лідерів у "нормандському форматі" поки не планується.

"Зустріч "нормандської четвірки" ні, поки, але відбудеться зустріч з Францією, Україна і Франція", - додав Пристайко.

Також він звернув увагу, що зараз президент України Петро Порошенко проводить зустрічі з усіма лідерами "нормандської четвірки", окрім президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на інтерв'ю Макрона восьми європейським газетам стверджувало, що президент Франції заявив про плани провести зустріч лідерів "нормандської четвірки" до саміту G20, який пройде 7-8 липня у Німеччині.

Як відомо, 26 червня у Парижі відбудеться зустріч Петра Порошенка з Еммануелем Макроном

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