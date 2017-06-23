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Євродепутати з групи Ле Пен приїхали до Держдуми РФ

П'ятниця, 23 червня 2017, 15:39
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Група депутатів Європарламенту, які входять в групу лідера французького ультраправого "Національного фронту" Марін Ле Пен, відвідала Держдуму РФ і пленарне засідання палати.

Про це повідомляє Інтерфакс.

В ході пленарного засідання голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що до складу групи входять європарламентарі з різних країн, у тому числі з Чехії та Франції.

"Це країни, які входять в групу, очолювану Марін Ле Пен в Європейському парламенті, це група, яка підтримує нашу позицію", - сказав він.

Марін ле Пен очолює в Європарламенті найменшу групу під назвою "Європа націй і свобод", до якої входять 40 парламентарів, які представляють близькі до "Національного фронту" євроскептичні партії.

Слуцький не назвав прізвища присутніх сьогодні у Москві депутатів, але до групи Ле Пен не входить жоден євродепутат з Чехії.

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