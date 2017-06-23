Евродепутаты из группы Ле Пен приехали в Госдуму РФ

Пятница, 23 июня 2017, 15:39

Группа депутатов Европарламента, которые входят в группу лидера французского ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен, посетила Госдуму РФ и пленарное заседание палаты.

Об этом сообщает Интерфакс.

В ходе пленарного заседания председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в состав группы входят европарламентарии из разных стран, в том числе из Чехии и Франции.

"Это страны, которые входят в группу, возглавляемую Марин Ле Пен в Европейском парламенте, это группа, которая поддерживает нашу позицию", - сказал он.

Марин Ле Пен возглавляет в Европарламенте самую маленькую группу под названием "Европа наций и свобод", в которую входят 40 парламентариев, представляющих близкие к "Национальному фронту" евроскептические партии.

Слуцкий не назвал фамилии присутствующих сегодня в Москве депутатов, но в группу Ле Пен не входит ни один евродепутат из Чехии.