В Іспанії через лісові пожежі евакуювали понад тисячу осіб

Неділя, 25 червня 2017, 14:36

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Понад тисячу осіб було евакуйовано через лісові пожежі в районі іспанського муніципалітету Могер (автономна спільнота Андалусія).

Про це повідомляє The Associated Press.

За даними агентства, пожежа просунулася на захід та поширилася на національний парк Донана, один з найбільш важливих природних заповідників Іспанії.

Фото El Mundo

"Пожежа потрапила в межі заповідника, і саме там ми зосереджуємо свої зусилля", - повідомив чиновник відділу з екологічних питань регіону Жозе Грегоріо Фіскал Лопес.

Сьюзана Діаз, регіональний президент Андалусії, заявила, що "немає ризику для населення" після того, як 1000 людей були евакуйовані з кемпінгів та будинків поблизу міста Могер на південному узбережжі Іспанії, де вогонь розпочався в суботу ввечері.

За її словами, боротьба з вогнем виявилася складною через гарячу та суху погоду, температура якої сягає +39°C, а також через зміну вітру.

Нагадаємо, внаслідок лісових пожеж у центральній частині Португалії загинули 64 людини, ще 204 отримали пораненя.