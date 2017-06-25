В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более тысячи человек

Воскресенье, 25 июня 2017, 14:36

Фото

Более тысячи человек были эвакуированы из-за лесных пожаров в районе испанского муниципалитета Могер (автономное сообщество Андалусия).

Об этом сообщает The Associated Press.

По данным агентства, пожар продвинулся на запад и распространился на национальный парк Донана, один из самых важных природных заповедников Испании.

Фото El Mundo

"Пожар попала в границы заповедника, и именно там мы сосредотачиваем свои усилия", - сообщил чиновник отдела по экологическим вопросам региона Жозе Грегорио Фискал Лопес.

Сьюзан Диаз, региональный президент Андалусии, заявила, что "нет риска для населения" после того, 1000 человек были эвакуированы из кемпингов и домов вблизи города Могер на южном побережье Испании, где огонь начался в субботу вечером.

По ее словам, борьба с огнем оказалась сложной из-за горячей и сухой погоды, температура которой достигает +39°C, а также из-за смены ветра.

Напомним, в результате лесных пожаров в центральной части Португалии погибли 64 человека, еще 204 получили ранения.